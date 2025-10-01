Haberler

Uygur Politikasına Protesto İstanbul'da Gerçekleşti

Uygur Politikasına Protesto İstanbul'da Gerçekleşti
Güncelleme:
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikaları, İstanbul'da düzenlenen bir protesto ile kınandı. Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti ve diğer sivil toplum kuruluşları, konsolosluk önünde toplandı.

Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'ndeki konsolosluk binası yakınında toplanan Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti ile Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyeleri, ellerinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Türk bayraklarıyla slogan attı.

Çin'in, Uygurlara yönelik politikalarını protesto eden grup üyeleri İstiklal Marşı ve Doğu Türkistan Marşı'nı okudu.

Grup adına basın açıklaması yapan Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkanı Doç. Dr. Alimcan Buğda, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarını protesto etmek için toplandıklarını ve Çin'in uyguladığı politikaları kabul etmediklerini söyledi.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
