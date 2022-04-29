Uygulamayı görünce panikleyen sürücü ön koltuktaki çocuğu arka koltuğa atıp kaçmaya çalıştı

ADANA'da, Ramazan Bayramı öncesinde sürücü ve yolculara emniyet kemerinin öneminin anlatıldığı trafik uygulaması yapıldı. Karşısında polisleri görünce panikleyerek, yan koltukta yolcunun kucağında, emniyet kemersiz yolculuk yapan küçük çocuğu arka koltuğa atıp kaçmaya çalışan kadın sürücüyü, Emniyet Müdürü Doğan İnci durdurdu. İnci, sürücüye trafik kurallarını hatırlattıktan sonra küçük çocuğa da oyuncak hediye etti.

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle kent genelinde 'Bayramınız kemerli olsun' sloganıyla trafik denetimleri yapıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin Atatürk Caddesi'ndeki uygulama noktasında yaptığı denetimlere, Vali Süleyman Elban ile Emniyet Müdürü Doğan İnci de katıldı. Durdurulan araç sürücüleriyle sohbet eden Vali Elban, çocuklara da oyuncak hediye etti. Emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcular uyarıldı.

Öte yandan, polis ekiplerinin durdurmak istediği bir aracın kadın sürücüsü, yan koltuktaki yolcunun kucağında emniyet kemersiz yolculuk yapan küçük çocuğu arka koltuğa atıp kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri sürücüye durması konusunda uyarıda bulunurken, Emniyet Müdürü Doğan İnci de araca yaklaşarak durdurdu. Emniyet kemerinin önemini anlatmak için denetimler yaptıklarını aktaran İnci, araçtakiler ile sohbet etti, trafik kurallarını hatırlattı. İnci, küçük çocuğa da oyuncak hediye etti.