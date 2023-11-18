Kilis'te, uygulama noktasında durdurulmak istenen şüpheli bir araç kaçtı. Polis ve jandarma ekiplerinin takibi sonucunda durdurulan araçta yabancı uyruklu 5 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Uygulama noktasından kaçan otomobilde 5 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

KİLİS - Kilis'te, uygulama noktasında durdurulmak istenen şüpheli bir araç kaçtı. Polis ve jandarma ekiplerinin takibi sonucunda durdurulan araçta yabancı uyruklu 5 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Kilis'te, jandarma ekipleri tarafından Kilis-Gaziantep karayolundaki uygulama noktasında durdurulmak istenen bir araç dur ihtarına uymayarak kaçtı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen Hüseyin D. yönetimindeki 27 ABF 052 plakalı araç, polis ve jandarma ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı. Durdurulan araçta yabancı uyruklu 5 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 şahıs yakalandı. Yabancı uyruklu 5 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler tahkikat için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.