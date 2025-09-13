Şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil İçin Tören Düzenlendi

TÖREN DÜZENLENDİ

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26) için Kütahya Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Kütahya Vali Yardımcıları Burhanettin Yavaşi ve Süleyman Ovalı, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür ile mesai arkadaşları katıldı. Törende Şehit Yeşil için saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu. Törende, İl Müftüsü İrfan Açık tarafından dua yapıldı. Yeşil'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, törenin ardından memleketi Manisa'nın Kula ilçesine gönderildi.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,