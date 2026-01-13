Haberler

Eskişehir'de üvey oğlu tarafından bıçaklanan kişi tedavi altına alındı

Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde üvey oğlu tarafından bıçaklanan B.Y., hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından H.Ö. emniyete götürüldü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde üvey oğlu tarafından bıçaklanan bir kişi, hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak'ta B.Y. (50) ile üvey oğlu H.Ö. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda H.Ö, üvey babası B.Y'yi sırt ve karın bölgesinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı B.Y, sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan B.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis tarafından yakalanan şüpheli H.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
