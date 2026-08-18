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Çakırözer: Basın kartına göre ayrımcılık kabul edilemez

Çakırözer: Basın kartına göre ayrımcılık kabul edilemez
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Silivri'deki İBB Davası'nı takip eden kurum ve uluslararası basın kartı sahibi gazetecilerin içeri alınmamasını eleştirerek, bunun haber alma hakkına müdahale olduğunu söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Silivri'de görülen İBB Davası'nı takip eden kurum kartı ve uluslararası basın kartı sahibi gazetecilerin içeri alınmamasına tepki göstererek, "Gazetecilik, halkın haber alma hakkı basın kartının rengine göre sınıflandırılamaz" dedi.

Çakırözer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazetecilik, halkın haber alma hakkı basın kartının rengine göre sınıflandırılamaz. Silivri'de İBB Davası'nı takip eden kurum kartı ve uluslararası basın kartı sahibi gazetecilerin içeri alınmaması açıkça haber alma hakkımıza müdahaledir. Bırakın gazeteciler işini yapsın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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