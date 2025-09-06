Üsteğmen Mustafa Çavuş'a Veda Yemeği Düzenlendi

Vezirköprü'de görev yapan ve Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen Mustafa Çavuş için veda yemeği düzenlendi.

Vezirköprü Butik Otel'deki programa Kaymakam Özgür Kaya, Garnizon Komutanı Üsteğmen Feride Paşayiğit, Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş ile ilçe protokolü katıldı.

Yaklaşık 3 yıldır ilçede görev yapan Çavuş'a katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Programda Çavuş'a plaket ve çeşitli hediyeler verildi.