Ustaosmanoğlu'nun yeğeninin bahsettiği kasette neler var? Cübbeli sessizliğini bozdu - Haberler

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Ustaosmanoğlu'nun yeğeninin bahsettiği kasette neler var? Cübbeli sessizliğini bozdu

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeninin kaset şantajına maruz çalan Cübbeli Ahmet Hoca, konuk olduğu canlı yayında hakkındaki iddialara yanıt verdi. Bir kaset olduğunu kabul eden Cübbeli, "Iraklı Şeyh Seyyid Muhammed Accan el Hadid çekmiş. Bundan 12-13 sene evvel ben Accan ile görüşürken. Kaset konusu belaltı değil" ifadelerine yer verdi.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni tarafından kasetle tehdit edilmesinin ardından Habertürk canlı yayınına konuk oldu.

Hakkındaki kaset iddialarına yanıt veren Cübbeli, "O video bir haftadır duruyor. Bir hafta evvel gördüğümde cevap vermedim, Ustaosmanoğlu soyadı töhmet altında kalmasın diye. Ama ne zamanki bu kaset şantajı diye yazıldı, o zaman cevap verdim. Iraklı Şeyh Seyyid Muhammed Accan el Hadid çekmiş. Bundan 12-13 sene evvel ben Accan ile görüşürken... Kaset konusu belaltı değil" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Cübbeli Ahmet Hoca Güncel Haberler

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