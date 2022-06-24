Ustaosmanoğlu'nun oğlu babasının cenazesinde duyurdu: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak - Haberler

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Ustaosmanoğlu'nun oğlu babasının cenazesinde duyurdu: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün 93 yaşında vefat ederken, bugün Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında konuşan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, babasının vasiyetine uygun olarak İsmailağa Cemaati'nin yeni liderinin Hasan Kılıç Hocaefendi olacağını duyurdu.

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, cenaze namazında İsmailağa Cemaati'nin yeni liderinin kim olacağını şu sözlerle duyurdu; "Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti: Benden sonra tabirini kullanarak, "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" Allah hepinizden razı olsun."

Ustaosmanoğlu'nun oğlu babasının cenazesinde duyurdu: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak

Hasan Kılıç Hocaefendi 1930 Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu. Bursa'da askerlik hizmetini yapan Hasan Efendi'ye manevî dersini Nuri Efendi vermişti.

Ustaosmanoğlu'nun oğlu babasının cenazesinde duyurdu: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak

Uzun zamandır yaşadığı böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 93 yaşındaki İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu dün hayatını kaybetti. Bugün Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde ülkenin neredeyse her yerinden binlerce kişi akın ederken, cami avlusunda yaşanan yoğunluk drone ile de havadan görüntülendi.

Ustaosmanoğlu'nun oğlu babasının cenazesinde duyurdu: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak

Fatih Camii'ndeki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine son anda yetişti.

Ustaosmanoğlu'nun oğlu babasının cenazesinde duyurdu: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak

Cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim. Cuma namazlarında kendisini dinlerdik. Zaman zaman Yavuz Selim Camii'nde sohbetlerinde bulunurduk. Ve son dönemlerinde gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından hakka uğurluyoruz. Kendisini tanıdık, bildik ve o imanıyla da sevgili habibine komşu olacağına inanıyoruz. Rabbim cümlemizi sevgili habibiyle komşu kılsın. Bizleri hep birlikte haşr ü cem eylesin. Tekrar ruhu için El-Fatiha..." ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Mahmut Ustaosmanoğlu Güncel Haberler

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