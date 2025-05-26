Usta Sanatçı İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti

Usta Sanatçı İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti
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Türk müziğinin önemli isimlerinden şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek 77 yaşında vefat etti. Ailesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan duyurularla sanatçının kaybı derin bir üzüntüyle karşılandı.

"Ellerimde Çiçekler", "Aşk Layık Olanda Kalmalı", "Rüzgar", "Neler Oluyor Bize" ve "Aşık Oluyorum Eyvah" adlı şarkıların da aralarında olduğu çok sayıda esere imza atan şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen yaşamını yitirdi.

Uzun süredir kanser tedavisi gören 77 yaşındaki Şeşen'in vefatı, sanatçının sosyal medya hesabından yapılan, "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fırat, kızı Melis ve torunu Nefes" paylaşımı ile duyuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda da sanatçının vefatına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Türk müziğinin değerli ismi, usta sanatçı İlhan Şeşen'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sanatıyla gönüllerde yer edinmiş, eserleriyle hafızalara kazınmış büyük sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Avukatlığı bırakıp, yeğenleriyle Grup Gündoğarken'i kurdu

Manisa'da 1948'de dünyaya gelen İlhan Şeşen, 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı. Sanatçı, 1971'de Kavga adlı ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalışan Şeşen, 1983'te avukatlığı bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile Grup Gündoğarken'i kurdu.

İlhan Şeşen, Ayşegül Aldinç'in "Farketmez", Nükhet Duru'nun "Aşık Oluyorum Eyvah", Leman Sam'ın "Rüzgar" ve "Ayrılığa Dayanamam", İzel-Ercan'ın "Geri Dön", Kerim Tekin'in "Yine Beni Sev", Metiner'in "Gördüğüme Sevindim", Yonca Lodi'nin "Aşk Layık Olanda Kalmalı" ve "Fal", Kenan Doğulu'nun "Ellerimde Çiçekler" şarkılarını yazıp besteledi.

Sanatçının oyuncu olarak rol aldığı birçok yapım arasında ise "Mühürlü Güller", "Aliye", "Çocuğun Var Derdin Var", "Gönülçelen" ve "Anadolu Kartalları" yer aldı.

İlhan Şeşen, 2023'ün sonunda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
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