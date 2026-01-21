Haberler

Sanatçı Haldun Dormen vefat etti

Güncelleme:
İstanbul'da tedavi gören usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında vefat etti. Oğlu Ömer Dormen, sosyal medya üzerinden babasının kaybını duyurarak başsağlığı diledi. Haldun Dormen, devlet sanatçısı unvanıyla tanınıyor ve birçok ödül kazanmıştı.

Usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti.

Dormen'in vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadeleriyle duyurdu.

Sanatçı, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Devlet sanatçısı Haldun Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
