Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Tutal hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
76 yaşındaki usta oyuncu Ali Tutal, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

"Güneşi Gördüm", "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın"ın aralarında olduğu birçok yapımda rol alan usta oyuncu Ali Tutal, geçirdiği beyin kanaması sonrası hastanede tedavi altına alındı.

Evinde beyin kanaması geçiren 76 yaşındaki Tutal, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Entübe edilen oyuncunun hayati riskinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Usta oyuncu, mart ayında da kalp krizi geçirmiş ve bir süre tedavi görmüştü.

Film-San Vakfının sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide, "Sanatçı dostumuz Ali Tutal'a acil şifalar diliyoruz." denildi.

Diyarbakır doğumlu Ali Tutal, sinema dünyasında birçok eserde yer aldı. Kariyerine 1976'da "İzin" adlı filmle adım atan sanatçı, bugüne kadar 50'nin üzerinde filmde ve birçok TV dizisinde oynadı.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
