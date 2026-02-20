Haberler

Atama Usullerinde Değişiklik Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin adı, "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" şeklinde değiştirildi.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı "Ekli (I) sayılı cetvelde gösterilen üst kademe kamu yöneticilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerini belirlemektir." şeklinde değiştirildi.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ile kararnamedeki ekli cetvellerde kadro, pozisyon ve görevlerine yer verilenler hariç kamu işletmeleri bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yer almayacak.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan "Diyanet İşleri Başkanı, İletişim Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri" gibi kadroların bulunduğu (I) sayılı cetvel ile Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları ve Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcıları gibi kadroların bulunduğu (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı Kararıyla atama yapılacak.

Bu cetvellerde sayılmayan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan bu yetkisini alt kademe yöneticilere devredebilecek.

Atama usulü ve atamaya yetkili makamı bu düzenlemeyle belirlenen (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevler hakkında bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin diğer hükümleri uygulanmayacak.

Kararnamenin atama şartlarını belirleyen 3. maddesinde de değişikliğe gidilirken, Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte ekli (III) sayılı cetvel kapsamındaki kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlar görev süresi bakımından atandıkları tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine tabi olmaya devam edecek.

Kararnamede yer alan üst kademe kamu yöneticilerini gösteren (I) sayılı cetvelde değişikliğe gidildi.

Söz konusu kararnamedeki, üst kademe kamu yöneticilerini gösteren cetvelden bazı kadrolar çıkarılırken, İletişim Başkanı, Siber Güvenlik Başkanı, Milli Saraylar İdaresi Başkanı başta olmak üzere bazı kadrolar da eklendi.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın yönetim kurulunu düzenleyen maddesinde de değişikliğe gidildi.

Buna göre, beş üyeden oluşan Spor Toto Teşkilat Başkanlığının tabii üyeleri dışındaki üyeleri de Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti

İki bakanlıkta kritik isimler değişti
İçişleri Bakanlığı'na kritik atama! İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu

İlk türbanlı vali, bakan yardımcısı oldu
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Bakan Fidan, direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
Samsunspor, KF Shkendija'yı tek golle devirdi

Samsunspor, Avrupa'da kaldığı yerden devam ediyor
Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?' sorusuna cevap

''F.Bahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna verdiği cevap bomba
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra bir arada
İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı

İlk görüntü de geldi! Gözaltına alınan Prens hakkında karar