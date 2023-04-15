Üst Düzey Çinli Diplomat, Almanya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Beijing'de bir araya geldi.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyeliği de yapan Wang Cumartesi günü gerçekleşen görüşmede, Çin'in dış politikasının yüksek düzeyde istikrar ve sürekliliği koruduğunu söyledi. Wang, Çin'in bağımsız bir dış politikaya, açık bir karşılıklı fayda stratejisine ve kazan-kazan sonuçlarına bağlılığını sürdüreceğini ve Birleşmiş Milletler'in otoritesini ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan uluslararası düzeni güçlü şekilde koruyacağını dile getirdi.

Çin ve Almanya'nın geniş bir uzlaşıya ve ortak çıkarlara sahip olduğunu kaydeden Wang, Çin'in, karşılıklı anlayışı artırmak için Almanya'yla alışveriş ve iletişimi yükseltmeye, Çin-Almanya hükümetler arası istişarelerinin yeni turuna hazırlık yapmaya, birlikte iklim değişikliği ve diğer küresel meydan okumalarla mücadele etmeye, ikili ilişkilerin sağlam gelişimini teşvik etmeye ve değişken dünyaya pozitif bir sinyal göndermeye hazır olduğunu ifade etti.

Wang, Taiwan'ın anavatana dönüşünün, 2. Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzenin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Çin'in zamanında Almanya'nın birleşmesini desteklediğini hatırlatan Wang, Çin'in Almanya'nın da Çin'in barışçıl şekilde yeniden bir araya gelmeye yönelik büyük davasını desteklemesini beklediğini ve buna inandığını ifade etti.

Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olduğunu ve Almanya'nın büyük bir Avrupa ülkesi olduğunu kaydeden Baerbock, her iki tarafın diyalog ve iletişimi güçlendirmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Almanya ve Çin'in birçok ortak çıkara sahip olduğunu dile getiren Baerbock, Almanya'nın Çin'le etkileşim ve alışverişleri güçlendirmeye, karşılıklı anlayışı artırmaya, ekonomi, ticaret, turizm ve kültürel alanlarda işbirliğini genişletmeye, birlikte dünya ticaretinin sorunsuz akışını korumaya ve Çin-Almanya ilişkilerini ileri götürmeye istekli olduğunu belirtti.

Baerbock, Almanya'nın Taiwan sorununun Çin için önemini ve hassasiyetini anladığını ve tek Çin politikasına bağlı kaldığını sözlerine ekledi.