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WASHINGTON, 17 Kasım (Xinhua) -- ABD, USS Theodore Roosevelt adlı uçak gemisinin Ortadoğu'ya ulaştığını bildirdi. Böylece ABD-İran geriliminin sürdüğü bir dönemde bölgedeki ABD'ye ait uçak gemisi taarruz grubu sayısı üçe çıkmış oldu.

ABD basınının ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı pazartesi günkü haberlere göre uçak gemisi, pazar günü ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) sorumluluk alanına ulaştı. USS Theodore Roosevelt, bölgede nisandan bu yana faaliyet gösteren USS George H.W. Bush ve ağustos ayından bu yana faaliyet gösteren USS George Washington uçak gemilerine katıldı.

ABD donanmasının Umman Denizi'nde halihazırda 3 uçak gemisi, 13 destroyeri, 2 kruvazörü ve bir kıyı muharebe gemisi bulunuyor.

Washington ile Tahran arasındaki diplomatik çabalarda ilerleme kaydedilemezken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik geniş çaplı askeri saldırıları yeniden başlatma olasılığını değerlendirdiği bildiriliyor.

Trump geçen hafta yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni bir askeri saldırı ihtimalinin düşük olduğunu, ancak ABD güçlerinin olası bir askeri harekat için hazır olduğunu söylemişti.

Kaynak: Xinhua