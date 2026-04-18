AP: ABD'nin "USS Gerald R. Ford" uçak gemisi tekrar Orta Doğu'da konuşlandırıldı

Güncelleme:
ABD'ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Akdeniz'deki onarım sürecinin ardından Kızıldeniz'e döndü. Geminin hareketliliği, Orta Doğu bölgesindeki askeri varlığı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ABD'ye ait "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin, Akdeniz'deki bir aydan uzun süren onarım sürecinin ardından Kızıldeniz'e döndüğü ve böylece yeniden Orta Doğu bölgesinde konuşlandırıldığı iddia edildi.

Associated Press (AP) ajansının haberinde, dünyanın en büyük uçak gemisi olan "USS Gerald R. Ford"un hareketliliği ele alındı.

AP'ye konuşan iki savunma yetkilisi, geminin onarım için bir aydan fazla süredir bulunduğu Doğu Akdeniz'den çıktığını ve ABD'ye ait diğer iki muhrip eşliğinde Süveyş Kanalı'na geçtiğini söyledi.

İsimleri açıklanmayan yetkililer, "USS Gerald R. Ford" gemisinin şu anda Kızıldeniz'de bulunduğunu yani Orta Doğu'daki görevine döndüğünü dile getirdi.

Bir yetkili ayrıca ABD'nin Orta Doğu'daki 3. uçak gemisi olacak "USS George H.W. Bush" gemisinin de şu anda Güney Afrika açıklarında olduğunu ifade etti.

ABD'nin bölgede Umman Denizi'ne konuşlu "USS Abraham Lincoln" adlı ikinci bir uçak gemisi daha yer alıyor.

"USS Gerald R. Ford" gemisinde yangın çıkmıştı

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo'dan 12 Mart'ta yapılan açıklamada, "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin Kızıldeniz'de görev yaparken çamaşırhane bölümünde teknik arızadan kaynaklanan yangın çıktığı duyurulmuştu.

The New York Times gazetesi, onarım için Akdeniz'e dönen gemideki yangının 30 saatten fazla sürdüğünü, yatakhaneleri zarar gören 600 kişiden fazla mürettebatın yerde ve masaların üzerinde uyumak zorunda kaldıklarını iddia etmişti.

Ayrıca, Venezuela'daki askeri operasyon ile ABD/İsrail-İran Savaşı dahil yaklaşık 10 aydır görevde bulunan "USS Gerald R. Ford", 15 Nisan itibarıyla Vietnam Savaşı'ndan bu yana en uzun süre görevde kalan uçak gemisi olmuştu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar: 2 gemiye ateş açıldı

Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar! 2 gemiye ateş açıldı
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz

Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Messi'nin eşi Roccuzzo'nun taktığı kolyenin değeri dudak uçuklattı

Boynunda bir servet taşıyor: Taktığı kolyenin değeri inanılmaz
Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada

Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler

Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil...
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz

Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu

Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu
Galatasaray'da eski kaptanlar Muslera ve Mertens dümene geçti

Eski kaptanlar dümene geçti