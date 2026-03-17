Yunan basınına göre ABD uçak gemisi "USS Gerald R. Ford" Suda Deniz Üssü'ne gidecek

ABD'ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinin, Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne giderek ikmal ihtiyaçlarını karşılaması ve iç bölümünde meydana gelen yangına ilişkin inceleme yapılması planlanıyor. Geminin önceki ziyaretinde bir yangın çıkmıştı.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin önümüzdeki hafta Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne gideceğini öne sürdü.

USS Gerald R. Ford" uçak gemisi, şubat sonunda da Suda Deniz Üssü'ne uğramış; ikmal ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra Akdeniz üzerinden Kızıldeniz'e geçmişti.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'na bağlı 5. Filo, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada USS Gerald R. Ford'un çamaşırhane bölümünde teknik bir arızadan kaynaklanan yangın çıktığını duyurmuştu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin misillemeleri yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahından 16 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada ise Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarına gelen ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un tehdit oluşturduğu ve Kızıldeniz'deki tüm lojistik ve hizmet merkezlerinin artık İran Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler olarak kabul edildiği ifade edilmişti.

The New York Times gazetesi ise gemideki yangının 30 saatten fazla sürdüğü iddiasında bulunmuştu. Haberde, yangında yatakları hasar alan 600'den fazla denizci ve mürettebatın o günden beri yerde ve masaların üstünde uyuduğu ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
