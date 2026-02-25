Haberler

Üsküp'te "Yeni Dünyayı İnşa Etmek" konulu söyleşi düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Yeni Dünyayı İnşa Etmek: Balkan Gençliği İçin Akademik ve Kültürel Köprüler" konulu söyleşi düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Yeni Dünyayı İnşa Etmek: Balkan Gençliği İçin Akademik ve Kültürel Köprüler" konulu söyleşi düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) destekleriyle, Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde (IBU) düzenlenen söyleşiye, ?İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, AK Parti genel başkan yardımcıları Hasan Basri Yalçın ve Zafer Sırakaya, IBU Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı, IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, Kuzey Makedonyalı milletvekilleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Bilal Erdoğan, söyleşide yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın IBU'ya verdiği öneme değindi.

Kimilerine göre Osmanlı Devletinin bir Balkan devleti olduğunu, bu yüzden Balkan coğrafyasının sırtlarını dönebilecekleri bir coğrafya olmadığını vurgulayan Bilal Erdoğan, "Öbür taraftan Türkiye'de bugün 86 milyonluk nüfusun içerisinde Makedonyalı sayısı Makedonya'dan fazladır herhalde değil mi? Öyle düşündüğümüz zaman da burası bizim için bir komşu verdi, bir akraba verdi." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, modern zamanların insanı yozlaştırdığına, insanı adeta insan yapan değerlerden uzaklaştırdığına işaret etti.

Gençlik yıllarında iddialarının daha aydınlık, münevver bir Türkiye hayali olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, "İslam aleminin ayağa kalktığı ve dünyaya daha güçlü bir şekilde umut getirebildiği bir dünya. Yani biz dünya düzeninin kopuşmuşluğuna itiraz ederek yetiştik daha o çocuk yıllarımızdan itibaren." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, Türkiye'nin 23 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde büyük başarılar elde ettiğini ifade etti.

"Ses çıkartılmayan dünyaya karşı yine ilk tepkiyi gösterecek olan Balkanlar olacaktır"

YTB Başkan Vekili Turus da panel öncesindeki açılış konuşmasında, yeni bir dünya inşa etmenin Balkanlardan başladığını vurguladı.

Balkanların hep tahayyül ettikleri dünyanın öncüsü olduğunu kaydeden Turus, "Buralardan bu filiz oluşmuştur. Ben inanıyorum ki bugün kaosun oluştuğu dünyada, maalesef bebekler öldürülürken ses çıkartılmayan dünyaya karşı yine ilk tepkiyi gösterecek olan Balkanlar olacaktır." diye konuştu.

TİKA Başkanı Eren de programı organize eden YTB'ye teşekkür ederek "Kuzey Makedonya'nın, Kuzey Makedonya'daki kardeşlerimizin, tüm Balkan coğrafyasının ve hususen de Üsküp'ün ve üniversitemizin yanında olmaya gayret edeceğiz." dedi.

IBU Yönetim Kurulu Başkanı Sucubaşı da IBU'nun yalnızca akademik başarıyı hedefleyen bir kurum değil aynı zamanda farklı kültürleri buluşturan, ortak değerler etrafında genç nesilleri yetiştiren ve Balkanlar ile Türkiye arasındaki gönül bağını güçlendiren bir ilim yuvası olduğunu kaydetti.

IBU Rektörü Sunar da Balkanların kalbinde böyle önemli bir konuda üniversitelerinin ev sahipliği yapmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Etkinlikler kapsamında YTB destekleriyle, Filistinli ressamlarından eserlerinin yer aldığı "Fırçanın Dilinden Filistin" sergisinin de açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Arakçi'den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur

İran'ın tehdidi Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oralar meşru hedef olur
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı

Günlerdir mahsur olan Cüneyt Özdemir'den haber var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Söyledikleri başını yaktı
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla geçmiş paylaşımları yeniden gündem oldu

Anne-oğulun geçmiş dönem paylaşımları yine gündemde
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Söyledikleri başını yaktı
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı

Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı
Siirt'te öğrenciler 'Kabe'de Hacılar' ilahisine hep birlikte eşlik etti

Son günlerde dillerden düşmüyor! Öğrenciler hep birlikte eşlik etti