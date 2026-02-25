Üsküp'te "Yeni Dünyayı İnşa Etmek" konulu söyleşi düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Yeni Dünyayı İnşa Etmek: Balkan Gençliği İçin Akademik ve Kültürel Köprüler" konulu söyleşi düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) destekleriyle, Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde (IBU) düzenlenen söyleşiye, ?İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, AK Parti genel başkan yardımcıları Hasan Basri Yalçın ve Zafer Sırakaya, IBU Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı, IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, Kuzey Makedonyalı milletvekilleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Bilal Erdoğan, söyleşide yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın IBU'ya verdiği öneme değindi.

Kimilerine göre Osmanlı Devletinin bir Balkan devleti olduğunu, bu yüzden Balkan coğrafyasının sırtlarını dönebilecekleri bir coğrafya olmadığını vurgulayan Bilal Erdoğan, "Öbür taraftan Türkiye'de bugün 86 milyonluk nüfusun içerisinde Makedonyalı sayısı Makedonya'dan fazladır herhalde değil mi? Öyle düşündüğümüz zaman da burası bizim için bir komşu verdi, bir akraba verdi." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, modern zamanların insanı yozlaştırdığına, insanı adeta insan yapan değerlerden uzaklaştırdığına işaret etti.

Gençlik yıllarında iddialarının daha aydınlık, münevver bir Türkiye hayali olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, "İslam aleminin ayağa kalktığı ve dünyaya daha güçlü bir şekilde umut getirebildiği bir dünya. Yani biz dünya düzeninin kopuşmuşluğuna itiraz ederek yetiştik daha o çocuk yıllarımızdan itibaren." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, Türkiye'nin 23 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde büyük başarılar elde ettiğini ifade etti.

"Ses çıkartılmayan dünyaya karşı yine ilk tepkiyi gösterecek olan Balkanlar olacaktır"

YTB Başkan Vekili Turus da panel öncesindeki açılış konuşmasında, yeni bir dünya inşa etmenin Balkanlardan başladığını vurguladı.

Balkanların hep tahayyül ettikleri dünyanın öncüsü olduğunu kaydeden Turus, "Buralardan bu filiz oluşmuştur. Ben inanıyorum ki bugün kaosun oluştuğu dünyada, maalesef bebekler öldürülürken ses çıkartılmayan dünyaya karşı yine ilk tepkiyi gösterecek olan Balkanlar olacaktır." diye konuştu.

TİKA Başkanı Eren de programı organize eden YTB'ye teşekkür ederek "Kuzey Makedonya'nın, Kuzey Makedonya'daki kardeşlerimizin, tüm Balkan coğrafyasının ve hususen de Üsküp'ün ve üniversitemizin yanında olmaya gayret edeceğiz." dedi.

IBU Yönetim Kurulu Başkanı Sucubaşı da IBU'nun yalnızca akademik başarıyı hedefleyen bir kurum değil aynı zamanda farklı kültürleri buluşturan, ortak değerler etrafında genç nesilleri yetiştiren ve Balkanlar ile Türkiye arasındaki gönül bağını güçlendiren bir ilim yuvası olduğunu kaydetti.

IBU Rektörü Sunar da Balkanların kalbinde böyle önemli bir konuda üniversitelerinin ev sahipliği yapmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Etkinlikler kapsamında YTB destekleriyle, Filistinli ressamlarından eserlerinin yer aldığı "Fırçanın Dilinden Filistin" sergisinin de açılışı yapıldı.