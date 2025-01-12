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Üsküp'te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Üsküp'te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Makedonya Meydanı'nda kalabalıklar karın keyfini çıkarırken, yürüyüş yapanlar ve araç trafiği zor anlar yaşadı. Kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kar yağışı etkili oldu.

Üsküp'te dün akşamdan itibaren etkisini artırarak devam eden kar, kenti beyaza bürüdü.

Kentteki Makedonya Meydanı, karın keyfini ve Vardar Nehri'nin manzarasını bir arada çıkarmak isteyenlerle doldu.

Üsküp'ün birçok noktasında yürüyüşe çıkan yayalar, kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yoğun kar, araç trafiğini de etkilerken, belediye ekiplerinin temizleme çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, ülkede kar yağışı Üsküp dışında da birçok kentte etkisini gösterdi. Kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.???????

Kaynak: AA / Ahmet Nurduhan - Güncel
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