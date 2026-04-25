Üsküp'te "GEN-Z" konulu "10. Balkan Gençlik Okulu" projesinin açılış programı düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Vizioni-M Derneğince düzenlenen "10. Balkan Gençlik Okulu" projesinin açılış programı yapıldı.

Genç nesillerin dijital dünyanın tehlikeleri hakkında farkındalığını artırmaya yönelik düzenlenecek olan projenin bu yılki konusu "GEN-Z" olarak belirlendi.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) kampüsünde yapılan etkinliğe, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Vizioni-M Derneği temsilcisi Abdulla Berisha, burada yaptığı konuşmada, bu yıl tema olarak Z kuşağını belirlediklerini, gençleri sosyal, kültürel, psikolojik ve sağlık yönlerinden ele alacaklarını söyledi.

Berisha, "Vizioni M Derneği tarafından düzenlenen ve YTB tarafından desteklenen Balkan Gençlik Okulu 2026 projesinin amacı, gençleri dijital çağın bağımlılıkları ve riskleri ile çeşitli yönleri hakkında bilgilendirmek ve onlara yardımcı olmaktır." diye konuştu.

IBU Rektör Yardımcısı Dr. Ahmet Lökçe de gelecekte gençlerden ümitli olduklarını ifade ederek "Ama belli riskler de var. Bu riskleri de öğrenmemiz gerekiyor. Bir şeyden uzak kalabilmek için, korunabilmek için o şeyi en iyi şekilde bilmemiz gerekiyor." dedi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kuzey Makedonya Temsilcisi Osman Demirgül, 20 yıl önce dijitalleşmenin insanlık için kolaylaştırıcı bir unsur olarak görüldüğünü ancak bugün bir tehdit olarak değerlendirildiğini belirtti.

Kuzey Makedonya'nın farklı şehirlerinden üniversite düzeyinde 85 öğrencinin katılacağı proje, 8 seminerden oluşacak, bunun yanı sıra gezi programları da düzenlenecek.