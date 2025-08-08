Üsküp'te Filistin'e Destek Gösterisi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, İsrail'in soykırım yaptığı Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, Filistinlilere yönelik soykırımı kınamak ve Gazze Şeridi'ndeki sivillere destek için Üsküp'teki Kuzey Makedonya Meclis binası önünde toplandı.

Göstericiler, Gazze'ye insani yardımın girişine izin verilmemesini kınama, İsrail'e acilen insani yardımların gecikmeden girişine izin verilmesi çağrısı gibi maddeleri kapsayan "Gazze Şeridi'ndeki insani krize ilişkin" tasarının 24 Temmuz'da Kuzey Makedonya Meclis gündemine alınmamasına tepki gösterdi.

Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" sloganları attı.

Gösteriye katılan aktivist Drin Shaqiri, yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan soykırımın tanıkları olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Filistin'deki soykırıma karşı devlet kurumlarının tavır alması çağrısında bulunan Shaqiri, "Gazze'de bir çatışma yaşanmıyor. Bir suç işleniyor, adı olan, mağdurları ve failleri olan bir suç. Gazze'de insanlar öldürülüyor, gözlerimizin önünde tüm bir halk öldürülüyor." diye konuştu.

Başka bir aktivist Jasmina Golubovska da Gazze'deki soykırıma karşı sessizliği kınayarak, Filistin halkının yalnız olmadığını göstermek için bireysel olarak değil, vicdan birliği içinde bir araya geldiklerini belirtti.

Filistin'deki şehirlerin yok oluşuna tanıklık ettiklerini ifade eden Golubovska, "Gözlerimizin önünde soykırım yaşanıyor. Kadınlar, çocuklar ve sivil erkekler kurşunlarla, açlık ve susuzlukla öldürüldüğünde, onlarla dayanışma içindeyiz ve bunu vicdanımızda bir yara olarak görüyoruz." dedi.