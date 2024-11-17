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Üsküp'te Çay Festivali: Türk Çayı Büyük İlgi Gördü

Üsküp'te Çay Festivali: Türk Çayı Büyük İlgi Gördü
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Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde düzenlenen Çay Festivali'nde Türk çayı tanıtıldı. Festivalde Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi ve çok sayıda davetli katıldı. Ziyaretçilere Türk çayı ve simit ikram edildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki festivalde Türk çayının tanıtımı yapıldı.

Kentteki alışveriş merkezinde düzenlenen geleneksel Çay Festivali kapsamında, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Arif Konak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtıma Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ile eşi Şeyma Nur Ulusoy, Türk kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Birçok ülkeden heyetin bulunduğu festivalde çeşitli kültürlerde çayın hazırlanışına yönelik sunum yapıldı, en büyük ilgiyi Türk çayı gördü.

Üsküp YEE görevlileri, ziyaretçilere Türk çayının yanında simit de ikram etti.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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