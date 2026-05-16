Kuzey Makedonya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı ve Birinci Müsteşarı Anıl Kayalar, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel, MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim ile ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kayalar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Balkanlar'da barışın, istikrarın ve refahın hakim olmasını istediğini söyledi.

Kuzey Makedonya'nın, Balkanlar'ın kalbinde hem tarihi hem güncel anlamda en önemli ülkelerden biri olduğunu belirten Kayalar, "Buradaki Türkler de bu yöndeki en önemli unsur. Türkler, Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkilerinin en önemli unsurudur." diye konuştu.

Kayalar, 19 Mayıs'ın önemine değinerek, gençlere Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." ve "Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcut." sözlerini hatırlattı.

Altunel de 19 Mayıs'ın Kuzey Makedonya'da kutlanmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Dilinizi, kültürünüzü, aidiyetinizi kaybetmediğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Kuzey Makedonya'da Türkçenin var olması için gerçekleştirdikleri çalışmalara değinen Altunel, Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği, başta akıllı tahtalar ve masalar olmak üzere çeşitli malzemelerin okullara ulaşmaya başladığını kaydetti.

İbrahim de bugün yalnızca başarılı öğrencileri ödüllendirmek için bir araya gelmediklerini dile getirerek, "Aynı zamanda Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Balkan Türklüğünün geleceğini, milli ve manevi değerlerimizi, dilimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi yaşatma irademizi bir kez daha ortaya koymak için bir araya gelmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Kuzey Makedonya'da Türkçe eğitim gören ve dönem birincisi olan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Ayrıca ilkokul ve lise öğrencileri müzik dinletisi sundu, halk oyunları gösterisi yaptı.