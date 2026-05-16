Haberler

Kuzey Makedonya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kuzey Makedonya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türk ve yerel temsilciler bir araya geldi. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği yetkilileri ve MATÜSİTEB'in katılımıyla gerçekleşen programda, Türkçe eğitim gören başarılı öğrencilere ödüller verildi, müzik ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı ve Birinci Müsteşarı Anıl Kayalar, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel, MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim ile ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kayalar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Balkanlar'da barışın, istikrarın ve refahın hakim olmasını istediğini söyledi.

Kuzey Makedonya'nın, Balkanlar'ın kalbinde hem tarihi hem güncel anlamda en önemli ülkelerden biri olduğunu belirten Kayalar, "Buradaki Türkler de bu yöndeki en önemli unsur. Türkler, Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkilerinin en önemli unsurudur." diye konuştu.

Kayalar, 19 Mayıs'ın önemine değinerek, gençlere Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." ve "Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcut." sözlerini hatırlattı.

Altunel de 19 Mayıs'ın Kuzey Makedonya'da kutlanmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Dilinizi, kültürünüzü, aidiyetinizi kaybetmediğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Kuzey Makedonya'da Türkçenin var olması için gerçekleştirdikleri çalışmalara değinen Altunel, Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği, başta akıllı tahtalar ve masalar olmak üzere çeşitli malzemelerin okullara ulaşmaya başladığını kaydetti.

İbrahim de bugün yalnızca başarılı öğrencileri ödüllendirmek için bir araya gelmediklerini dile getirerek, "Aynı zamanda Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Balkan Türklüğünün geleceğini, milli ve manevi değerlerimizi, dilimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi yaşatma irademizi bir kez daha ortaya koymak için bir araya gelmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Kuzey Makedonya'da Türkçe eğitim gören ve dönem birincisi olan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Ayrıca ilkokul ve lise öğrencileri müzik dinletisi sundu, halk oyunları gösterisi yaptı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu

Bir dönem sona erdi! Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Erdoğan'a CHP'den geçişler soruldu, verdiği cevap çok konuşulur
Görüntü Türkiye'den! Vatandaşlar toplanıp şükür duası yaptı

Görüntü Türkiye'den! Vatandaşlar toplanıp şükür duası yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızılay Kayseri İl Başkanı Beydilli tepki çeken paylaşımı için özür diledi

Tepki çeken paylaşımı sonrası ilk kez konuştu
Kenan Doğulu dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtuldu

Telefonuna gelen mesajla şoke oldu! Soluğu savcılıkta aldı

Kadın doktor, avukat sevgilisinin evinin terasından düştü! O anlar kamerada

Kadın doktor, sevgilisinin evinin terasından düştü! İşte o anlar

Şampiyon Batman Petrolspor'un bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor

Şampiyon Batman Petrolspor'un bayrağı FSM'de dalgalanıyor
Pekin'deki Trump-Şi zirvesinden yansıyan fotoğrafa 'Liyakat' tepkisi

Dev zirveden tartışma yaratan fotoğraf: Herkes aynı detaya takıldı
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız daha geliyor

Ve Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

57 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Listede İstanbul da var! Meteoroloji'den 57 il için uyarı