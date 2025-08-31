Üsküp Beldesi'nde Yol Yapım Çalışmaları Ve Araç Filosunun Güçlendirilmesi

Üsküp Beldesi'nde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Halil Çallı, Mehmetçavuş, Gündoğdu, Cevatpaşa mahallelerinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Çallı, daha güvenli ve konforlu ulaşım için ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

Doğalgaz çalışmaları sonrası bozulan yolların da onarımlarının yapıldığını ifade eden Çallı, "Beldemizi daha güzelleştirmek, gelişimine katkı sağlamak ve beldemizi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Araç filosu güçleniyor

Alpullu Belediyesi araç filosuna iş makinası ekledi.

Belediye Başkanı Orhan Saltık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından araç filolarına kepçe kazandırdıklarını belirtti.

Güçlenen araç filosu ile daha hızlı hizmet sunacaklarına inandığını aktaran Saltık, aracın belediyeye ve beldeye hayırlı olmasını diledi.

Saltık, aracın alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.