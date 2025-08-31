Üsküp Beldesi'nde Yol Yapım Çalışmaları Ve Araç Filosunun Güçlendirilmesi

Üsküp Beldesi'nde Yol Yapım Çalışmaları Ve Araç Filosunun Güçlendirilmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküp Beldesi'nde yol yapım çalışmaları devam ederken, Belediye Başkanları Halil Çallı ve Orhan Saltık, ulaşımın güvenliği ve konforu için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Doğalgaz çalışmalarından etkilenen yollar onarılıyor, ayrıca yeni iş makineleri alınarak hizmet kalitesi artırılmaya çalışılıyor.

Üsküp Beldesi'nde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Halil Çallı, Mehmetçavuş, Gündoğdu, Cevatpaşa mahallelerinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Çallı, daha güvenli ve konforlu ulaşım için ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

Doğalgaz çalışmaları sonrası bozulan yolların da onarımlarının yapıldığını ifade eden Çallı, "Beldemizi daha güzelleştirmek, gelişimine katkı sağlamak ve beldemizi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Araç filosu güçleniyor

Alpullu Belediyesi araç filosuna iş makinası ekledi.

Belediye Başkanı Orhan Saltık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından araç filolarına kepçe kazandırdıklarını belirtti.

Güçlenen araç filosu ile daha hızlı hizmet sunacaklarına inandığını aktaran Saltık, aracın belediyeye ve beldeye hayırlı olmasını diledi.

Saltık, aracın alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
'İnat Box' kullananların banka hesapları boşaltıldı! 15 milyonluk vurgun

Türkiye'de bu uygulamayı indirenlerin banka hesapları boşaltıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör bağlantısı nedeniyle varlıklarının dondurulması kararlaştırılan iki kişinin liste bilgileri güncellendi

Mal varlıkları dondurulan 2 kişinin liste bilgileri güncellendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.