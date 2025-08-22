Üsküdar - Samandıra metro hattında arıza! Duraklarda yoğun kalabalıklar oluştu

İstanbul'da Üsküdar - Samandıra metro hattında arıza meydana geldi. Arızanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapıldı.

SEFERLER AKSADI

Henüz nedeni belirlenemeyen arıza nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşandı. Söz konusu arıza nedeniyle de yoğun kalabalıklar oluştu.

DURAKLAR ANA BABA GÜNÜ

Özellikle iş çıkış saatinde meydana gelen aksamalar, duraklarda yoğun kalabalıklar oluşmasına neden oldu. Duraklarda bekleyen vatandaşlar ise adeta isyan etti.

SEFERLER AKTARMALI OLARAK YAPILIYOR

Yaklaşık yarım saatlik arıza sonrası seferler aktarmalı olarak yapılmaya başlandı. Üsküdar yönünden araçlar gelmezken; Altunizade durağında yolcuların indirilip bindirildiği belirtildi.