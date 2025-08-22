Üsküdar - Samandıra metro hattında arıza! Duraklarda yoğun kalabalıklar oluştu

Üsküdar - Samandıra metro hattında arıza! Duraklarda yoğun kalabalıklar oluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Üsküdar - Samandıra metro hattında henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler aksarken; duraklarda yoğun kalabalıklar oluştu. Yaklaşık yarım saatlik arıza sonrası seferler aktarmalı olarak yapılmaya başlandı.

İstanbul'da Üsküdar - Samandıra metro hattında arıza meydana geldi. Arızanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapıldı.

SEFERLER AKSADI

Henüz nedeni belirlenemeyen arıza nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşandı. Söz konusu arıza nedeniyle de yoğun kalabalıklar oluştu.

Üsküdar - Samandıra metro hattında arıza! Duraklarda yoğun kalabalıklar oluştu

DURAKLAR ANA BABA GÜNÜ

Özellikle iş çıkış saatinde meydana gelen aksamalar, duraklarda yoğun kalabalıklar oluşmasına neden oldu. Duraklarda bekleyen vatandaşlar ise adeta isyan etti.

Üsküdar - Samandıra metro hattında arıza! Duraklarda yoğun kalabalıklar oluştu

SEFERLER AKTARMALI OLARAK YAPILIYOR

Yaklaşık yarım saatlik arıza sonrası seferler aktarmalı olarak yapılmaya başlandı. Üsküdar yönünden araçlar gelmezken; Altunizade durağında yolcuların indirilip bindirildiği belirtildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

Bir büyükşehirde durum vahim! Su kesintisi artık 3 günde bir olacak
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Konu metro'dan açılmışken arkadaşlar kazara asansörler de kalırsanız nasılsa telefon işareti var Ak parti zamanı gibi ararız hemen gelirler sanmayın aradık açan olmadı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç transferde gözünü kararttı! 45 milyon euroluk dev teklif

Tansferde gözünü kararttı! 45 milyon euroluk dev teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.