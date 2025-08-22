Üsküdar - Samandıra metro hattında arıza! Duraklarda yoğun kalabalıklar oluştu
İstanbul'da Üsküdar - Samandıra metro hattında henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler aksarken; duraklarda yoğun kalabalıklar oluştu. Yaklaşık yarım saatlik arıza sonrası seferler aktarmalı olarak yapılmaya başlandı.
İstanbul'da Üsküdar - Samandıra metro hattında arıza meydana geldi. Arızanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapıldı.
SEFERLER AKSADI
Henüz nedeni belirlenemeyen arıza nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşandı. Söz konusu arıza nedeniyle de yoğun kalabalıklar oluştu.
DURAKLAR ANA BABA GÜNÜ
Özellikle iş çıkış saatinde meydana gelen aksamalar, duraklarda yoğun kalabalıklar oluşmasına neden oldu. Duraklarda bekleyen vatandaşlar ise adeta isyan etti.
SEFERLER AKTARMALI OLARAK YAPILIYOR
Yaklaşık yarım saatlik arıza sonrası seferler aktarmalı olarak yapılmaya başlandı. Üsküdar yönünden araçlar gelmezken; Altunizade durağında yolcuların indirilip bindirildiği belirtildi.