İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı

Güncelleme:
İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken makine arızası yaşayan 'Nota App' isimli yük gemisi, Kıyı Emniyeti'nin koordinasyonuyla Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

Üsküdar önlerinde arızalanan yük gemisi, Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde makine arızası yaşayan 'Nota App' isimli 188 metre boyundaki dökme yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımızın ve 'Nazım Tur' römorkörümüzün refakatinde, 'Kurtarma-6' ve 'Mehmetçik' römorkörlerimizin yedeğinde çekilerek Ahırkapı Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi."

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
