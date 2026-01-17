Haberler

Üsküdar Harem Sahil Yolu trafiğe açıldı

Güncelleme:
Üsküdar Harem Sahil Yolu'nda bir tırın çarptığı yol takının devrilmesi sonucu birleşik yol trafiğe kapandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonrasında yol açıldı.

Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan Üsküdar Harem Sahil Yolu, yürütülen çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Üsküdar Harem Sahil Yolu'nda ilerleyen tırın üzerinde bulunan ekskavatör, yol takına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tak yola devrilirken, cadde üzerinde seyreden ve park halinde bulunan 7 araçta hasar oluştu.

Kaza nedeniyle yolun her iki yönü de ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin vinçlerle olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından devrilen yol takı kaldırılırken, zarar gören araçlar da çekiciyle bulundukları yerden götürüldü.

Temizlik çalışmalarının ardından Üsküdar Harem Sahil Yolu yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
