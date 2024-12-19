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Üsküdar'da Yeni Kreş Açılışı ve Temel Atma Töreni

Üsküdar'da Yeni Kreş Açılışı ve Temel Atma Töreni
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Üsküdar Belediyesi, kreş açılışı ve temel atma töreni düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kreşlerin önemine vurgu yaparak, her yatırımın İstanbul’un güzelleşmesine katkıda bulunduğunu belirtti. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise çalışanların çocukları için güvenli bir ortam sağlamak istediklerini ifade etti.

Üsküdar Belediyesince kreş açılışı ve temel atma töreni düzenlendi.

Üsküdar Belediye binasındaki kreşin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, her yatırımda İstanbul'un güzelleşmesi, modernleşmesi ve refah seviyesinin artmasını amaçladıklarını söyledi.

Her yatırımın gönlündeki ve zihnindeki yerinin çok kıymetli ve farklı olduğunu belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Ama buradan ifade edeyim, kreş başka bir noktada. Kreşte çocukların neşesi, öğrenme arzusu, kendisini sınıfa kaptırıp arkadaşlarıyla bir arada olması, öz güveninin artması, inanılmaz bir kıvanç katıyor ruhumuza. Dolayısıyla kreşlerin her birisi, benim için kesinlikle mega projedir. Çünkü oradan çıkacak cevherler, orada aldıkları eğitimle yarınlarda ülkemize değer katacak çalışmalar yapacak. O güzel çocuklarımızın yarınlarını hiçbirimiz tahmin edemeyiz. Her emeği geçene teşekkür ediyorum."

İBB'nin şu anda 106 kreşi olduğunu dile getiren İmamoğlu, "10 binin üzerinde çocuk hayata eşitlenerek başlıyor. Ayda 2 bin 500 lira veriliyor. Bugünün asgari ücretinin 7'de biri neredeyse." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise belediye çalışanlarının refahının ve huzurunun kendileri için çok önemli olduğunu ve bu yüzden ilk kreşlerini belediye binasının içerisinde açtıklarını anlattı.

Çalışanların, belediyenin görünen yüzü olduğuna değinen Dedetaş, "Belediyenin çalışan, çalışkan insanları. Onların çocuklarını rahatça emanet edebilecekleri yerler olması, bizim ve sizin için çok önemli. Çünkü çocuklar, hepimizin en kıymetlileri. Onlar huzurlu, mutlu, eşit, laik eğitim aldığı sürece aileler de huzurlu oluyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, Dedetaş ve beraberindekilerin butona basmasıyla Üsküdar Belediyesinin İcadiye Mahallesi'ndeki ikinci kreşinin temeline harç döküldü.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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