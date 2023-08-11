Üsküdar'da Yaya Geçitlerinde Denetim Yapıldı

Üsküdar'da sürücülerin yaya geçitlerinde yayaların ilk geçiş hakkına riayet edip etmedikleri denetlendi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Harem Şehirlerarası Otogarı yakınında oluşturulan kontrol noktasında, yaya geçitlerini kullanan yayalara ilk geçiş hakkını vermedikleri dronla tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı.

Ceza kesilen taksi sürücüsü, polislerle tartıştıktan sonra ayrıldı. Kontrolsüz şekilde denetim noktasından çıkan ve emniyet kemeri takmayan taksici, motosikletli polislerce takip edilerek yakalandı. Tekrar uygulama noktasına getirilen taksiciye uyarılarda bulunan polis ekipleri, emniyet kemeri takmadığı için de ceza yazdı.

Uygulamada yaya geçitlerini kullanan yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen 10 sürücüye bin 917'şer lira, bir sürücüye emniyet kemeri takmamaktan 436 lira ve bir sürücüye de seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaktan 951 lira olmak üzere toplam 20 bin 557 lira para cezası kesildi.