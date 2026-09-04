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Üsküdar'da Yarın Trafik Düzenlemesi

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Üsküdar'da, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler kapsamında yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Üsküdar'da, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler kapsamında yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Üsküdar'da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında yarın kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar Hayrettin Çavuş Sokak ve Hatmi Sokak ile Evliya Hoca Sokak arasında kalan Çavuşdere Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Alternatif güzergah olarak Dr. Fahri Atabey ve Selami Ali Efendi caddeleri ile Evliya Hoca ve Hatmi sokaklar kullanılabilecek.

Kaynak: AA
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