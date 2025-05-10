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Üsküdar'da Vakıflar Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Üsküdar'da Vakıflar Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Üsküdar'da, Vakıflar Haftası kapsamında konserler, tiyatro oyunları ve atölyelerle dolu etkinlikler gerçekleştirildi. Katılımcılara Osmanlı şerbeti ve tatlılar ikram edildi.

Üsküdar'da, "Vakıflar Haftası" kapsamında yapılan etkinlikte konserler verildi, atölyeler düzenlendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğünce bu yıl "Vakıf ve Aile" temasıyla Mimar Sinan Meydanı'nda kutlanan hafta kapsamında ilk gün mehteran ekibi ve tasavvuf grubu konseri verdi.

Etkinliğin ikinci gününde tiyatro oyunları, çocuklar için oyun atölyeleri, söyleşiler ile film gösterimi yapıldı.

Etkinlikte, katılımcılara Osmanlı şerbeti, lokma tatlısı, aşure, pamuk şeker, patlamış mısır ikram edildi.

Naht ve hat sanatı atölyesinin de yer aldığı etkinliklerde Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi'nden (ARGEM) öğrenciler bazı projelerini tanıttı.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
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