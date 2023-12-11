Üsküdar'da Beylerbeyi Tüneli'nde araçlarını durdurarak asker eğlencesi yaptıkları belirlenen 6 kişiye toplamda 45 bin lira ceza kesildi. Olayın sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı ve şahısları gözaltına aldı. Karayolları Trafik Kanunu'na göre cezai işlem uygulanan sürücülerden birinin ehliyetine de el konuldu.

Üsküdar'da Tünelde Asker Eğlencesi Yapanlara 45 Bin Lira Cezai İşlem

Üsküdar'da tünelde araçlarını durdurarak "asker eğlencesi" yaptıkları belirlenen 6 kişiye, toplamda 45 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şahısların Üsküdar'daki Beylerbeyi Tüneli'nde trafik akışını tehlikeye düşürdükleri ve trafiğin duraklamasına sebebiyet verdikleri anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, söz konusu araç sürücülerinin A.E.Ş, E.B.T, M.S.E, M.K, E.G. ve Y.U. olduğunu belirleyen ekipler, bu kişileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan bu kişiler hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplamda 45 bin 108 lira para cezası kesildi.

Sürücülerden Y.U'nun ehliyetine de el konuldu.