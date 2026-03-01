Haberler

Üsküdar'da Ters Yönden Gelen Araç Nedeniyle Kavga Çıktı

Güncelleme:
Üsküdar'da ters yönden gelen bir aracın sürücüsü ile karşı yönden gelen başka bir sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

ÜSKÜDAR'da ters yönden geldiği iddia edilen araç nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken taraflar birbirlerine tekme yumruk ve sopalarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Ferah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta ters yönden ilerleyen sürücüyle karşı yönden gelen sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, taraflar birbirlerine tekme yumruk ve sopalarla saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
