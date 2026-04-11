Üsküdar'da gemiye çarpan teknedeki 5 kişi kurtarıldı
Selimiye açıklarında karaya bağlı bir gemiye çarpan teknedeki 5 kişi, kaza sonrası güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olay yerine itfaiye, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Gemiye çarptıktan sonra su almaya başlayan tekne bir süre sonra battı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür