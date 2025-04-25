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Üsküdar'da Silahlı Saldırı: Cihan Açıkgöz Hayatını Kaybetti

Üsküdar'da Silahlı Saldırı: Cihan Açıkgöz Hayatını Kaybetti
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Üsküdar'da tartışma sonrası motosikletli kişilerin yumruklu ve silahlı saldırısına uğrayan 41 yaşındaki Cihan Açıkgöz, hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

ÜSKÜDAR'da, iddiaya göre tartıştığı motosikletli kişiler tarafından önce yumruklu sonra da silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Cihaz Açıkgöz(41) kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Nisan'da Beylerbeyi Çamlıca Caddesi'nde saat 01.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan grup, bir süre sonra motosikletle tekrar geldi. O sırada Cihan Açıkgöz'ü göre şüpheliler önünü keserek yumruk attı.

YUMRUKLA BAYILTIP ATEŞ ETTİLER

Şüphelilerden birinin attığı yumrukla yere serilen Açıkgöz'e, o sırada iddiaya göre motosiklette bulunan kişi ise ateş etti. Şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredekiler Cihan Açıkgöz'ün yardımına koştu. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Cihan Açıkgöz, kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Açıkgöz'ün cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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