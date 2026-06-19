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Üsküdar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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D-100 kara yolunda seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç hasar gördü, trafik yoğunluğu oluştu.

Üsküdar'da, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-100 kara yolunun Kadıköy istikametinde seyreden 34 FR 3442 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, araçta hasar meydana geldi.

Yangına müdahale çalışmaları sırasında D-100 kara yolunun Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
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