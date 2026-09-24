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Üsküdar'da otomobil kaldırımdaki 4 çocuğa çarptı, 5 yaralı, sürücü gözaltına alındı

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Üsküdar Selimiye Mahallesi'nde bir otomobil önce başka bir araca, ardından kaldırımda yürüyen 4 çocuğa çarptı. Çocuklar ve otomobildeki bir kişi yaralandı; hastaneye kaldırılan 5 yaralının hayati tehlikesi yok, sürücü gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Üsküdar'da, bir otomobilin önce başka bir araca, daha sonra da kaldırımda yürüyen 4 çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Selimiye Mahallesi'nde seyreden Y.M.T'nin (73) kullandığı otomobil, önce N.V'nin (67) kullandığı araca, daha sonra kaldırımdaki 4 çocuğa çarptı.

Çocuklar ile otomobilde bulunan kişi yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Y.M.T. ise gözaltına alındı.

Kaza anı, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA
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