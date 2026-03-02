Üsküdar'da 2 metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da 2 metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ressam Ali Rıza Sokak'taki 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan metruk binaya da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangında 2 binada hasar oluştu.