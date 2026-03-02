Haberler

Üsküdar'da 2 metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da 2 metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar'da iki metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında toplamda iki binada hasar meydana geldi.

Üsküdar'da 2 metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ressam Ali Rıza Sokak'taki 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan metruk binaya da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangında 2 binada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li belediye başkanı, meclis üyesine küfredip salondan attırmak istedi

CHP'li başkandan, meclis üyesine ağza alınmayacak sözler
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi
CHP'li belediye başkanı, meclis üyesine küfredip salondan attırmak istedi

CHP'li başkandan, meclis üyesine ağza alınmayacak sözler
Tahran'da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü

Beş yüz yıldır ayaktaydı! Tarihi saray füzelere hedef oldu
İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu

Kritik boğaz alev alev! Bir petrol tankerini daha vurdular