Haberler

Üsküdar'da 7 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı

Üsküdar'da 7 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar'da 7 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ÜSKÜDAR'da 7 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Burhaniye Mahallesi Şeyh Şamil Sokak'taki 7 katlı metruk binanın çatısında saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere merdiven ile müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yaptığı kontrollerde binada kimsenin olmadığı belirlenirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu

Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'AK Parti' iddiasından sonra geldi! CHP'li Mustafa Bozbey'den dikkat çeken paylaşım

Paylaşım, kulisleri sallayan iddiadan sonra geldi
Bakan Fidan, sunucunun o sorusuna sadece gülerek yanıt verdi

Fidan, sunucunun o sorusuna sadece gülerek yanıt verdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
'AK Parti' iddiasından sonra geldi! CHP'li Mustafa Bozbey'den dikkat çeken paylaşım

Paylaşım, kulisleri sallayan iddiadan sonra geldi
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale

Namaz kılanlara polis acımasızca müdahale etti