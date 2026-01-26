Haberler

Üsküdar'da metrobüste çıkan yangın kamerada

Üsküdar Altunizade Metrobüs Durağı'nda bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan kimse olmadı, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

ÜSKÜDAR'da Altunizade Metrobüs Durağı'nda yolcu indiren metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, görevlilerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yangın, saat 20.45 sıralarında Altunizade Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Kadıköy istikametine ilerleyen Mehmet Y. idaresindeki 34 FCU 307 plakalı metrobüsün motor bölümünde yolcu indirdiği sırada alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden metrobüs şoförü yangın söndürme tüpüyle motor kısmından yükselen alevleri söndürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Metrobüsün çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. Öte yandan metrobüste çıkan yangın çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
