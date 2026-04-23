Üsküdar'da mahalle sakinlerinin McDonald's protestosu sürüyor

Üsküdar'da, bir mahallede şubesi açılan McDonald's'a yönelik protestolar 200. gününde devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde açılan McDonald's şubesi önünde bir araya gelen mahalle sakinleri, "Mahallemizde katil İsrail destekçisi markayı istemiyoruz" yazılı pankart açtı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan gruptakiler, tekbir getirerek, "Müslüman zulme sessiz kalamaz", "İsrail ile iş tutmam, Müslüman'ım Müslüman", "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" şeklinde sloganlar attı.

Gruptakilere destek vermek amacıyla protestoya katılan Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım, eylem yapan katılımcılara teşekkür etti.

Buradaki protestoya katılan vatandaşların kentin farklı ilçelerinde eylem yapanlara ilham verdiğini belirten Yıldırım, kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirmenin önemli olduğunu, zulüm bitene kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Yıldırım, "Bizimle savaş halinde olan zümrelerin mallarını alıp satmamak, onlarla ticaret yapmamak, onlara destek olmamak asla bir tepki olarak değerlendirilmemeli. Bu imani sorumluluktur ve imanın bize yüklediği tavırdır, bu tavrın gereği olarak buradayız. Mesele bu kadar ciddi. Hiç kimse bu katillerin arkasında duran McDonald's'tan alışveriş yapmaz. Yapmadık, yapmayacağız, yapılmaması için etrafımızdaki insanları uyaracağız." ifadelerini kullandı.

İş yerine kiraya veren mal sahibine tepki gösteren Yıldırım, mazlumun akıtılan kanına ortak olmanın zalimle aynı safta durmak olduğunu, zalimle aynı safta durmamak için burada olduklarını kaydetti.

Sürücülerin de korna çalarak destek verdiği eylemde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun idam edildiğini gösteren temsili bir platform kuruldu.