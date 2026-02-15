Haberler

Üsküdar'da park halindeki 3 araca çarpan otomobil, takla attı: 1 yaralı

Güncelleme:
Üsküdar'da yokuş aşağı inen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarparak takla attı. Kazada hafif yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÜSKÜDAR'da yokuş aşağı inen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 3 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında İcadiye Mahallesi Ayarcıbaşı Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GJT 218 plakalı otomobil, yokuş aşağı indiği sırada bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ters dönen otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
