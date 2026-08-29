Haberler

Üsküdar'da kadın ve bebeğe saldırı: 363 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Üsküdar'da kadın ve bebeğin bulunduğu araca saldırgan tavırlar sergileyen 2 motosikletli, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası yakalandı. Şüphelilere 363 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Üsküdar'da bir kadın ve bebeğin bulunduğu araca saldırgan tavırlar sergilediği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliye 363 bin lira idari para cezası uygulandı.

Paşalimanı Caddesi'nde motosiklet üzerinde bulunan 2 şüphelinin, bir kadın ve bebeğin bulunduğu araca saldırgan tavırlar sergilediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri belirlenen A.E.A. (22) ve G.A'yı (21) gözaltına aldı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 2 kişiye 363 bin lira idari para cezası kesildi.

Şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı

Yeni Partili Milletvekilinin sağ kolu gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok

Fenerbahçe'den Talisca açıklaması geldi
Adliyelerde yeni dönem: Alo Adalet 135 hizmete giriyor

Adliyelerde yeni dönem başlıyor: Bakan Gürlek 3 ilimizi açıkladı
Kasımpaşa'dan maç sırasında evi yanan ressama destek

Birkaç kendini bilmez evi yaktı! Kiracıya destek ummadığı yerden geldi
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Tam 14 bin video

Bir ilçe diken üstünde! 14 bin gizli kamera kaydı var

Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi

Bir dönem sona erdi! Ehliyet sınavlarında devrim gibi yenilik

Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler

Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler

Başakşehir'den Lemina için açıklama

Başkan canlı yayında açıkladı: Galatasaray'dan transfer