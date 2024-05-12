Üsküdar'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden grup dağıldı

Üsküdar'da toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Fıstıkağacı Metro İstasyonu'nda bir araya gelen Köklü Değişim Grubu üyeleri, İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı.

Buradan Üsküdar Meydanı'na yürüyen gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Basın açıklaması ve yürüyüş nedeniyle polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.