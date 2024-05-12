Üsküdar'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden grup dağıldı
Üsküdar'da toplanan Köklü Değişim Grubu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Fıstıkağacı Metro İstasyonu'nda başlayan protesto, Üsküdar Meydanı'na yürüyüş ve basın açıklamasıyla son buldu. Polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak olayın çevresini korudu.
Üsküdar'da toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.
Fıstıkağacı Metro İstasyonu'nda bir araya gelen Köklü Değişim Grubu üyeleri, İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı.
Buradan Üsküdar Meydanı'na yürüyen gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.
Basın açıklaması ve yürüyüş nedeniyle polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.