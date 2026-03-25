Üsküdar'da işçi konteyneri alev alev yandı

ÜSKÜDAR'da inşaat alanında bulunan işçi konteynerinde yangın çıktı. Alevler ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 22.15 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Mete Sokak'ta bulunan inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanındaki işçi konteynerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Hasarın oluştuğu konteynerde çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı