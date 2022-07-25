Üsküdar'da İETT otobüsü bariyerlere saplandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üsküdar'da İETT otobüsü bariyerlere saplandı

AA - Tansel Parlak - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kadıköy'e yolcu taşıyan İETT otobüsü, Üsküdar'da D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kadıköy'e yolcu taşıyan İETT otobüsü, Üsküdar'da D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.

Alınan bilgiye göre, M.D. idaresindeki E11 numaralı, 34 JC 6431 plakalı İETT otobüsü, D-100'de yan yoldan ana yola bağlanmaya çalışırken, başka bir servis aracı otobüsü sıkıştırdı. Bunun üzerine direksiyonu kıran sürücü, otobüsün hakimiyetini kaybederek Ünalan yol ayırımındaki bariyerlere saplandı.

Otobüste bulunan 5 yolcu ve sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aracın ön kısmında hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

AA / Tansel Parlak - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title