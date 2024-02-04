Üsküdar'da ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

İstanbul Üsküdar'da Harem açıklarındaki ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapmaya hazırlanan "New Siham" isimli ticari gemiye "Kıyı Emniyeti 8" botuyla kılavuz kaptan gönderildi.

GEMİYE ÇIKARKEN DENİZE DÜŞTÜ

Gemiye ulaşmak için çarmıha geçen 62 yaşındaki kılavuz kaptan Oğuz Kök, bir süre sonra denize düştü. Denize atlayan botun çarkçısı Kamil Taruz tarafından kurtarılan Kök, Harem İskelesi'ne getirildi.

Oğuz Kök

HAYATINI KAYBETTİ

Bilinci kapalı şekilde Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.