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Üsküdar'da ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

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Üsküdar'da Harem açıklarında Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapacak olan ticari gemiye çıkmak üzere olan kılavuz kaptan denize düştü. Kurtarılan kılavuz kaptan hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Üsküdar'da Harem açıklarındaki ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapmaya hazırlanan "New Siham" isimli ticari gemiye "Kıyı Emniyeti 8" botuyla kılavuz kaptan gönderildi.

Üsküdar'da Harem açıklarındaki ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

GEMİYE ÇIKARKEN DENİZE DÜŞTÜ

Gemiye ulaşmak için çarmıha geçen 62 yaşındaki kılavuz kaptan Oğuz Kök, bir süre sonra denize düştü. Denize atlayan botun çarkçısı Kamil Taruz tarafından kurtarılan Kök, Harem İskelesi'ne getirildi.

Üsküdar'da Harem açıklarındaki ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybettiOğuz Kök

HAYATINI KAYBETTİ

Bilinci kapalı şekilde Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Boğazı Karadeniz Üsküdar İstanbul Kaza Yaşam Güncel Haberler

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