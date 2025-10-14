Üsküdar'da Gazze'ye destek için 'İzlemek Yetmez' etkinliği düzenlendi

Deniz Feneri Derneğince, Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek ve mazlumların sesi olmak amacıyla "İzlemek Yetmez" başlığı altında etkinlik gerçekleştirildi.

Mihrimah Sultan Camisi önünde düzenlenen etkinlikte, Gazze'de bombardıman altında şehit olan çocukların fotoğraflarının ve yanında simgesel kanlı bebek kefeninin yer aldığı sergi düzenlendi.

Sergiyi gezen ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlüğü takarak, "360 derece sanal gerçeklik teknolojisiyle" Gazze'deki durumu deneyimleme fırsatı buldu.

Gazze'den canlı bağlantılarla ekranlarda bölgeyi ve vatandaşları görebilen ziyaretçiler, meydana kurulan kumbaralara Gazze için bağışta da bulunabiliyor.

Etkinlikle ilgili AA muhabirine konuşan Deniz Feneri Derneği Bağışçı İlişkiler Müdürü Kenan Yaşar, "İzlemek Yetmez" başlığı altında "Küçük Kefenler, Büyük Sessizlik Sergisi"ni İstanbullularla buluşturduklarını belirterek, İstanbul ve diğer illerde de etkinliğin üç gün süreceğini söyledi.

Etkinlikle Gazze için toplumda farkındalık yaratmak istediklerini dile getiren Yaşar, "Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 20 binden fazla çocuk şehit oldu. Resmi kayıtlarda yer alan çocuk sayısı bu. Biz biliyoruz ki bu daha fazla bir sayıya denk geliyor. Farkındalık olması, oradaki annelerin, oradaki çocuk sahibi insanların duygularını göstermek için 'Küçük Kefenler, Büyük Sessizlik Sergisi'ni düzenledik. İstanbul başta olmak üzere Bursa, İzmir, Kocaeli, Erzurum, Antalya gibi illerimizde eş zamanlı olarak sergimizi açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte sanal ortamda Gazze'yi vatandaşların görebildiğini aktaran Yaşar, sözlerine şöyle devam etti:

"Sanal gerçeklik gözlüğü takarak vatandaşların Gazze sokaklarında geziyormuş, sanki orada yemek sırasında yemek alıyormuş, hastane içerisinde ortamı görüyormuş gibi bir izlenim bırakmaya çalışıyoruz. Oradaki yaşantıyı aslında insanlarımıza göstermeye ve bir nebze de olsa yaşatmaya çalışıyoruz. Etkinlik içerisinde Gazze'de hem kuzeyde hem de güneyde ekip arkadaşlarımızla canlı bağlantı kuracağız. Katılımcı olarak gelen kişiler onlara sorular sorabilecekler. Onların duygularını paylaşmaya çalışacaklar."

Yaşar etkinliğe katılan vatandaşların Gazze için bağışta da bulunabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz orada bir katliam oluştu. Şu anda sahada yer alan arama kurtarma ekiplerimiz enkaz altından cesetler toplamaya başladılar. Ciddi bir sayı var ortada. Bunu aslında katılımcılarımıza göstermeye çalışıyoruz. Etkinlikten elde edilen bütün gelir Gazze halkına bağışlanacaktır. Orada yemek, sıcak yemek veya çadır okullarımızda öğrencilerimiz için imkanlar sunulacak. Buradan vermek istediğimiz mesaj, Gazze için tek yürek."