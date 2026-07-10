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Üsküdar'da mezarlar tahrip edildi; 1 şüpheli gözaltına alındı

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Üsküdar Bağlarbaşı'ndaki Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda bazı mezarları tahrip ettiği belirtilen M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Üsküdar'da bulunan Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'ndaki bazı mezarlar tahrip ettiği belirtilen M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Üsküdar Bağlarbaşı'nda bulunan Surp Garabet Ermeni Mezarlığı'ndaki bazı mezarlar tahrip edildi. 8 Temmuz'da mezarlıktaki tahribatın bildirilmesi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda şüphelinin M.K. adlı kişi olduğu belirlendi. M.K. dün gözaltına alındı.

'TUTUKLANMA' TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün savcılığa getirildi. M.K., burada ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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