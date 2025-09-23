Üsküdar'da Amin Alayı Etkinliği Düzenlenecek

Okula yeni başlayan çocuklar adına, Üsküdar Müftülüğü Şehriban Hatun ve Kıymet Hatun Çocuk Akademileri tarafından "Amin Alayı" etkinliği düzenlenecek.

Üsküdar Kaymakamlığı, Üsküdar Müftülüğü ve Hacı Ahmet Ünal Vakfının destek verdiği etkinlik, 27 Eylül saat 10.30'da Mihrimah Sultan Camii'nde başlayacak.

Amin Alayı kapsamında daha sonra sahil boyunca mehteran eşliğinde Valide-i Cedid Camii'ne yürünecek.

Herkesin katılımına açık olan ücretsiz etkinlikte, ayrıca çocuklara özel sahne gösterileri, çeşitli oyunlar ve ikramlar sunulacak.